Певица Марина Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха скандала. Об этом стало известно в эфире шоу «Так сказать».

Марина Девятова и Пелагея выступают в жанре народных песен. Из-за этого певиц часто сравнивают. По словам Марины, в народной нише не такая большая конкуренция, как среди поп-исполнителей, что позволяет артистам идти «своей дорогой». Вот почему она считает, что сравнения с Пелагеей неуместны.

«У меня часто спрашивают: «А как вам Пелагея?». Это все попахивает желанием скандала. Я не конфликтный человек. Я не завидую, уважаю конкурентов, и за это мне Боженька больше дает», — высказалась Марина.

Артистка считает, что на эстраде есть только два человека, достойных обсуждения, — Надежда Бабкина и Людмила Зыкина.

«Такие величайшие голоса, как Зыкина, были забыты. На пьедестал были поставлены группы, за которые, порой, правда стыдно», — резюмировала Марина.

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