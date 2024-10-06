«Уже все забыла и отпустила»: Ольга Бузова публично поздравила Дмитрия Губерниева с юбилеем

Ольга Бузова поздравила Дмитрия Губерниева с его юбилеем.

Артистка обратилась к телеведущему в день его рождения и пожелала ему только самого лучшего, а также любви и здоровья. Ольга призналась, что, несмотря на все публичные конфликты и разборки, их двоих очень многое связывает. Именно по этой причине Бузова уже давно все отпустила и простила Губерниева.

Кроме того, по словам Оли, Дмитрий является поклонником ее творчества: под некоторые песни он даже тренируется в зале. Поэтому телеведущая решила, что лучшим подарком для него станет ее эксклюзивный виниловый альбом в ограниченном экземпляре.

«Дима, хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать любви и счастья! У нас с тобой было разное, но я уже все забыла и отпустила. Пусть в твоем мире будет много моей музыки, пусть она тебя окружает везде. Ведь я знаю, как ты любишь мое творчество и как во время тренировок слушаешь "Гамбит"... А в подарок хочу отправить тебе бутылку коньяка и мой альбом на виниле!» — обратилась Ольга в беседе с Матч ТВ.

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