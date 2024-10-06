«Я тебя очень люблю»: Тина Канделаки нежно обратилась к Дмитрию Губерниеву

6 октября спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву исполняется 50 лет. С юбилеем российского телеведущего поздравила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Телеведущая отметила, что уже на протяжении 20 лет Губерниев поднимает российских спортсменов на подвиг и поддерживает их, несмотря на давление западных стран.

По словам Канделаки, России удается сохранять спортивные традиции, а телекомментатор помогает в этом. Его голос директор ТНТ назвала знаком того, что «нам никто не угрожает», а слова: «Россия — вперед» дают чувство безопасности и защиту, считает она.

«Дай бог тебе здоровья, мой дорогой! Я тебя очень люблю. Братское сердце и твердое плечо», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев пришел на телевидение в 1997 году. Он начал работать спортивным журналистом на ТВЦ. С сентября 2000 года стал комментаторов телеканалов «Россия». Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством», Орденом Александра Невского.

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