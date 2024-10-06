«Барин среди крепостных»: Сергей Лазарев устроил истерику на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певец Сергей Лазарев устроил истерику в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!». Неприятный инцидент произошел после выступления одного из участников.

Исполнителю хита «В самое сердце» не понравилось, что другие члены жюри выбрали победителем баттла не того артиста, который понравился ему.

Анна Колесникова исполнила на отборочном туре песню «Свеча горела» на стихи Бориса Пастернака. Ее соперником стал Мелкон Вартанов. 93 члена жюри в итоге отдали свои голоса за Колесникову. Это не понравилось Лазареву, и он разразился критикой в адрес коллег.

«Я честно не вижу вашей экспертности... Я бы убрал этих людей из экспертного совета. Это абсурд! Перед нами без пяти минут победитель шоу. Вы меня задрали уже! Просто задрали этими решениями! Абсурд!», — кричал в истерике Лазарев.

Певец потребовал, чтобы каждый из десяти не проголосовавших за его фаворита членов жюри встал и объяснил свое решение. Напомним, всего выступления участников оценивают 100 экспертов.

В итоге между членами жюри началась словесная перепалка, которая завершилась тем, что участник, за которого заступился Лазарев, вопреки правилам проекта был допущен в полуфинал.

Поклонники телешоу истерику Сергея не оценили. Некоторые даже назвали конкурс «клоунадой», показывающей лицемерие шоу-бизнеса.

«Лазарев ведет себя как барин среди крепостных! Если значение имеет только его мнение, то зачем нужны остальные 99 человек?! Как балласт или обрамление музыкального гения Лазарева?!» - приводит aif.ru комментарии пользователей Сети.

При этом нашлись и те, кто поддержал Лазарева. Один из поклонников посетовал, что критикующие просто «не доросли» до его уровня.

«Он за справедливость!» - выразила уверенность подписчица.

Ранее Лера Кудрявцева прилетела в Сочи и разместилась в одном отеле с экс-возлюбленным, певцом Сергеем Лазаревым. 52-летняя ведущая призналась, что исполнитель хита «Я не боюсь» внезапно постучался в ее номер со словами: «Любовник твой пришел».