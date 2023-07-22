«Уже родился»: преобразившаяся дочь Успенской заговорила о свадьбе со своим избранником

33-летняя дочь Любови Успенской рассказала о своем мужчине после новостей о тайной свадьбе. Татьяна Плаксина поделилась откровением с порталом «Дни.ру».

После того, как артистка появилась на публике в белом платье, в Сети стали обсуждать перемены в ее жизни. Сообщалось, что Татьяна утаила новость о своей свадьбе. Однако в беседе с журналистами знаменитость опровергла подобные заявления. По ее словам, на данный момент она сосредоточена на карьере. Плаксина считает, что ее мужчина «уже родился, но пока не дошел» до нее. По мнению Татьяны, она поймет, когда встретит избранника, с которым захочет провести всю жизнь.

«Мама меня не торопит, не спешит выдавать замуж. Мы же не где-то в деревне», — резюмировала артистка.

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