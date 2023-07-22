«Приземлился затылком на скос ступеньки»: сына Тодоренко госпитализировали с травмой головы

Старший сын Регины Тодоренко и Влада Топалова вновь получил серьезную травму головы. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на личный блог телеведущей.

Отдых звездного семейства в Турции омрачился неприятным инцидентом. Дело в том, что ребенок облокотился на мягкий пуфик, который из-под него резко выдернул другой мальчик. Это привело к тому, что наследник Регины «приземлился затылком на скос ступеньки». Приехавшие на место вызова врачи приняли решение о госпитализации потерпевшего: ему «пришлось зашивать» рану.

Звездная мама призналась, что испытывает чувство вины. Ей бы хотелось себе забрать боль сына, однако это, увы, невозможно.

«Отдых заканчивается в госпитале. Вся жизнь пролетела перед глазами», — поделилась откровением Регина.

Напомним, что весной 2023 года сын Тодоренко уже получал подобную травму. Тогда мальчик прыгнул в бассейн и сильно ударился. После этого на его голове появилась большая шишка.

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко сообщила о проблемах со здоровьем накануне 33-летия. Подробности смотрите в этой статье.

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