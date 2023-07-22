33-летняя дочь Любови Успенской рассказала, что она стала жертвой пластики. Об этом информирует портал «Вокруг ТВ».

Певица Слава разместила в личном блоге пост, в котором она раскритиковала звездного хирурга Тимура Хайдарова. Исполнительница хита «Одиночество» делала у специалиста пластику груди, однако результат ее не устроил. Вот почему она обрушилась с критикой на Тимура и призвала девушек не делать у него операцию. Наследница Успенской поддержала высказывание коллеги.

В своей соцсети Татьяна Плаксина опубликовала откровение Славы и написала: «Поддерживаю». Знаменитость никогда не скрывала пристрастия к пластической хирургии. Не так давно артистка призналась, что увеличила себе грудь. По информации источника, операция обошлась Татьяне в полмиллиона рублей. Видимо, Плаксина оперировалась у того же хирурга, поэтому ее, как и Славу, результат разочаровал.

Ранее 36-летняя солистка «А’Студио» Кети Топурия рассказала о неудачной ринопластике. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что актриса Анастасия Заворотнюк едва не развелась с Петром Чернышевым из-за ревности к фигуристу.