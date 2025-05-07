«Уже проявился дар»: Порошина рассказала, чем занимается ее дочь от Куценко

Актриса Мария Порошина рассказала, что дочь от Гоши Куценко стала педагогом. Ее слова передает журнал «Караван историй».

Будучи в отношениях с Гошей, Мария родила дочь Полину. Как выяснилось, девушка нашла себя в педагогике и уже 5 лет преподает актерское мастерство. По мнению актрисы, у дочки есть талант к профессии: она «прекрасный рассказчик» и умеет завладеть вниманием аудитории.

«В моей Полине, несмотря на ее молодость, уже проявился педагогический дар. Она прекрасный рассказчик, в компании умеет увлечь, объединить людей. Берет в оборот даже тех, кто боится или стесняется», — рассказала звездная мама.

Также Полина проходит стажировку в Щукинском училище. Порошина считает, что дочь грамотно преподносит вахтанговскую систему.

«С недавних пор стажируется в Щукинском училище, родном и для меня, и для нее. Вижу, что дочь хорошо знает вахтанговскую систему и умеет преподнести», — резюмировала актриса.

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