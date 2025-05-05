«Хоть кто-то приличный в семье будет»: Порошина заговорила о младшем ребенке, отца которого скрывает

Актриса Мария Порошина впервые за долгое время рассказала о сыне Андрее. Он младший ребенок звезды, и до сих пор неизвестно, кто является его отцом.

Андрей родился в 2019 году. В документах папой мальчика был указан бывший муж актрисы Илья Древнов. Однако позже он через суд доказал, что не родной отец ребенка. После этого Порошина совсем перестала делиться подробностями воспитания младшего наследника. Но в недавнем интервью сделала исключение.

В беседе с «Караваном историй» Мария рассказала, что Андрей, вероятно, не будет артистом. Мальчик не проявляет себя в творческом плане, зато ему нравятся технологии.

«Особенно Андрюше нравятся разработки, связанные с электричеством: он собирает цепи, какие-то открывающиеся двери. Возможно, сын в будущем станет инженером - хоть кто-то приличный в семье будет», - рассказала актриса журналу.

К слову, по слухам, настоящим отцом Андрея является Ярослав Бойко. Ему давно приписывали роман с Марией, но артисты догадки фанатов не комментировали.

Ранее дочь Марии Порошиной бросила театральный вуз.