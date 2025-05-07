«Биологически я уже продолжился»: Прохор Шаляпин тайно стал отцом

41-летний певец Прохор Шаляпин признался, что у него есть ребенок. Об этом стало известно в эфире шоу «50 хейтеров».

Прохор Шаляпин не раз говорил, что мечтает о семье и рождении детей. Пока певец не может встретить спутницу жизни, зато он уже имеет наследника. В новом интервью Прохор признался, что тайно стал отцом. Артист не раскрыл подробностей рождения ребенка и его пол. Зато уточнил, что не признал наследника официально: по документам у него нет детей на сегодняшний день.

«Я, как донор биологического материала, отметился в одной клинике. Мы с одной барышней хотели детей, а у нее не получалось забеременеть. Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею. Но биологически я уже продолжился», — признался Шаляпин.

По словам певца, он не исключает, что обзаведется семьей только к 70-летнему возрасту.

Среди экс-возлюбленных Прохора были Анна Калашникова, Лариса Копенкина, Татьяна Дэвис.

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