«Уже женился»: в Сети заговорили о третьем браке рэпера Гуфа

В Сети пишут, что рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) женился в третий раз. Избранницей звезды стала Разият Салахова, которой он сделал предложение в ноябре прошлого года.

Один из фанатов Алексея рассказал, что 45-летний рэпер уже официально заключил брак с возлюбленной в Троицке.

«Он с новой бабехой уже поженился, знакомая их в ЗАГСе расписывала в Троицке», - рассказал он. Официальных заявлений ни от Гуфа, ни от Разият пока не поступало.

Первой женой Алексея была блогер Айза Долматова. Супруги развелись в 2014 году, у них есть 14-летний сын Сами. После артист встречался с солисткой «А-Студио» Кети Топурией. В декабре 2021 года музыкант вступил в брак с Юлией Королевой, родившей ему дочь Тину. В 2023 году пара приняла решение расстаться.

Ранее Гуф обиделся на шутку юмориста Михаила Галустяна во время съемок «Сокровищ императора». Однако музыкант не стал отвечать ведущему из чувства такта.

Недавно артист заявил о завершении музыкальной карьеры после лечения от наркотической зависимости в рехабе.