«Хотелось жестко ответить»: Гуф обиделся на шутку Михаила Галустяна во время съемок шоу

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) обиделся на шутку Михаила Галустяна во время съемок шоу.

Артист впервые принял участие в программе в формате реалити: он появится во втором сезоне проекта «Сокровища императора», где ему придется передвигаться по Китаю без связи в борьбе за главный приз. Ведущими реалити также будут Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Артист согласился на участие в «Сокровищах императора», так как какое-то время сам проживал в Китае, из-за чего диалект местных жителей ему знаком. Компанию в реалити ему составит супруга.

«Я думал, кого бы взять с собой: какого-нибудь друга или девушку, но в конечном итоге понял, что надо брать сестру, она — очень мощная женщина», — раскрыл рэпер.

Оказалось, что не во время съемок программы у Гуфа возник конфлит с Галустяном из-за его юмора. По словам певца, грубая шутка Галустяна сильно его задела. Подробности приводит Газета.Ru.

«Мне было это не очень приятно слышать. В этот момент я очень обиделся на него, мне хотелось очень жестко ему ответить, но я не стал это делать из соображений этики и такта», — сказал Гуф.

Ранее мы писали о том, что Михаил Галустян рассказал, как ему удается справляться с апатией.

Также сообщалось, что Гуф после новостей о госпитализации Паши Техника вышел на связь из больницы.