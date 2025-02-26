«Вот и пришло время»: рэпер Гуф завершает музыкальную карьеру

Рэпер Гуф удивил поклонников неожиданным заявлением. Он признался, что завершает музыкальную карьеру. Причину своего решения он пока не озвучил.

В своем блоге артист рассказал, что отправится в гастрольный тур, который станет для него последним. В комментариях под постом пользователи отметили, что отказываются мириться с уходом со сцены кумира. Многие надеются, что 45-летний исполнитель в итоге передумает и после гастролей продолжит создавать музыку.

«Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», - сообщил рэпер.

На решение Гуфа уйти из музыки могли повлиять скандалы, в которых фигурировало его имя. Один из последних произошел в конце 2024 года. Артист устроил дебош, а затем лег в рехаб на лечение. В СМИ писали, что реабилитация давалась ему крайне тяжело – его мучили галлюцинации и ломка.

Ранее рэпер Баста назвал Гуфа нестабильным человеком.