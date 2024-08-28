«Уже полтора года»: в Сети обсуждают развод Бондарчука и Андреевой

Продюсер Евгений Морозов считает, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись 1,5 года назад. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным СМИ, Светлана Бондарчук подала новый иск о разделе имущества. Продюсер Евгений Морозов считает, что модель начала судебные разбирательства не просто так. По одной из версий, причиной этому мог стать развод Федора с молодой женой. Светлана, опасаясь дележки имущества между Бондарчуком и Андреевой, решила заранее отсудить у него свою долю.

«Уже полтора года ходят слухи о разводе Федора и его молодой жены Паулины Андреевой. Имущество Бондарчука оценивают примерно в миллиард рублей. Конечно, такие деньги никто не хочет терять», — высказался продюсер.

К слову, окружение Федора и Паулины опровергло слухи о разводе. По словам инсайдеров, в семье режиссера все хорошо: пока Бондарчук не намерен что-то менять.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Федора Бондарчука хочет отсудить у него 50% бизнеса и недвижимость. Подробности читайте в этой новости.

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