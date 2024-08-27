«Красивая пара была»: Ксения Собчак надеялась, что Алсу и Ян Абрамов помирятся

Журналистка Ксения Собчак заявила, что надеялась на примирение певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ведущая выразила сожаление в связи с их разводом.

«Следили с самого начала за этой историей и очень надеялась, что Ян и Алсу помирятся. Красивая была пара, жаль», - написала журналистка в своем Telegram-канале СОБЧАК.

Напомним, 27 августа суд расторг брак Алсу и Абрамова. Адвокат Яна Александр Добровинский указал на наличие обстоятельства, из-за которого «этот брак больше существовать не может».

Впереди у Алсу и Абрамова раздел имущества. Певица выдвинула требования на 100 страницах, отказавшись от предложения Яна получить 2,5 млрд.

Алсу в день развода заявила, что «начинается новая глава». По ее словам, мы ежедневно принимаем разные решения – порой они «навсегда меняют жизнь».

Артистка подала на развод в мае. Причина расставания с Абрамовым не называлась, но ходят слухи, будто это связано с изменами уже бывшего мужа.