Бывшая жена Федора Бондарчука хочет отсудить у него 50% бизнеса и недвижимость. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, Светлана Бондарчук подала новый иск о разделе имущества. Подруга Светланы сообщила, что режиссер перестал содержать экс-супругу. Из-за этого она считает, что Федор должен ей половину доходов от проектов, на которых он зарабатывал во время брака. Также Светлана хочет поделить имущество.

«А именно — загородный дом и квартиру на Мосфильмовской. Апартаменты в Брюсовом переулке они не делят, поскольку Федор их купил уже после развода», — высказалась приятельница Светланы.

Первое заседание по делу состоится 4 сентября.

Примечательно, что ни модель, ни режиссер не комментируют раздел имущества.

Ранее 55-летняя Светлана Бондарчук сообщила, что ее новая песня выйдет в конце лета. Подробности читайте в этой новости.

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