Уже невеста: появились подробности расставания Стоуна и Сысоевой

Блогер Саша Стоун появился на открытии ресторана с невестой друга. Об этом сообщает StarHit.

3 июля в Сети появилась новость о расставании блогера и Надежды Сысоевой. Сообщалось, что Саша пришел на открытие ресторана в Москве с новой девушкой, личность которой он не стал раскрывать. По информации источника, также на мероприятии были два друга блогера, и девушка — невеста одного из них. Источники, приближенные к Саше, опровергли его связь с девушкой приятеля. При этом они не стали комментировать разрыв блогера с юмористкой.

«Мы приняли решение не комментировать это. Возможно, Александр позже в своих соцсетях что-то расскажет», — резюмировал инсайдер.

Ранее певица Анна Седокова подтвердила расставание блогера и Сысоевой. Подробности читайте в этой новости.

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