Отец Жанны Фриске не виделся с внуком больше 8 лет из-за запрета Натальи Шепелевой

Отец Жанны Фриске признался, что ему запретили общаться с внуком и он уже много лет не виделся с ним. По словам Владимира Фриске, последний раз он виделся с ребенком, когда ему было 2 года и 8 месяцев, а сейчас ребенку уже 11 лет.

Владимир Борисович утверждает, что запретила общаться с внуком мать гражданского мужа Фриске, телеведущего Дмитрия Шепелева. Теперь он может лишь следить за взрослением мальчика через соцсети, и только когда знакомые пересылают ему новые фотографии. «И меня, и Наташу, и Ольгу (мама Жанны) - отключили. Мы со своих аккаунтов зайти не можем», - объяснил он.

Сейчас семья Фриске никак не поддерживает общения с Шепелевыми.

«У этих людей нет ничего святого, никакой человечности. Когда Жанна умерла, [мать Шепелева] шепотом сказала на улице: «Ребенка в этой жизни они больше никогда не увидят». А Ольга, моя жена, услышала и спросила: «Как вы так можете говорить?» Мать Шепелева сразу ушла. Это какой-то ужас», - сказал отец Жанны в интервью Kp.ru.

Он также рассказал, что от денег Жанны Фриски, которые она оставила Платону, «уже ничего нет». Владимир объяснил, что Жанна положила средства на специальный детский счет, заблокированный до 18-летия Платона, однако Шепелев снял деньги и купил на них микроавтобус. Сейчас у Платона в наследство остается только квартира.

В 2015 году 40-летняя Жанна Фриске скончалась после продолжительной болезни. Она два года боролась со смертельной опухолью мозга - глиобластомы.

Владимир Фриске ранее утверждал, что перед смертью его дочь разочаровалась в Дмитрии Шепелеве и якобы не хотела, чтобы Платон носил его фамилию. Отец Жанны признался, что корит себя за то, что доверился Шепелеву, иначе «она, может быть, еще хотя бы полгода, но прожила бы».