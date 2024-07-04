НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 июля 2024, 11:09
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Отец Жанны Фриске не виделся с внуком больше 8 лет из-за запрета Натальи Шепелевой

Отец Жанны Фриске не виделся с внуком 8 лет из-за запрета Натальи Шепелевой.
Отец Жанны Фриске не виделся с внуком больше 8 лет из-за запрета Натальи Шепелевой

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Отец Жанны Фриске признался, что ему запретили общаться с внуком и он уже много лет не виделся с ним. По словам Владимира Фриске, последний раз он виделся с ребенком, когда ему было 2 года и 8 месяцев, а сейчас ребенку уже 11 лет.

Владимир Борисович утверждает, что запретила общаться с внуком мать гражданского мужа Фриске, телеведущего Дмитрия Шепелева. Теперь он может лишь следить за взрослением мальчика через соцсети, и только когда знакомые пересылают ему новые фотографии. «И меня, и Наташу, и Ольгу (мама Жанны) - отключили. Мы со своих аккаунтов зайти не можем», - объяснил он.

Сейчас семья Фриске никак не поддерживает общения с Шепелевыми.

«У этих людей нет ничего святого, никакой человечности. Когда Жанна умерла, [мать Шепелева] шепотом сказала на улице: «Ребенка в этой жизни они больше никогда не увидят». А Ольга, моя жена, услышала и спросила: «Как вы так можете говорить?» Мать Шепелева сразу ушла. Это какой-то ужас», - сказал отец Жанны в интервью Kp.ru.

Он также рассказал, что от денег Жанны Фриски, которые она оставила Платону, «уже ничего нет». Владимир объяснил, что Жанна положила средства на специальный детский счет, заблокированный до 18-летия Платона, однако Шепелев снял деньги и купил на них микроавтобус. Сейчас у Платона в наследство остается только квартира.

В 2015 году 40-летняя Жанна Фриске скончалась после продолжительной болезни. Она два года боролась со смертельной опухолью мозга - глиобластомы.

Владимир Фриске ранее утверждал, что перед смертью его дочь разочаровалась в Дмитрии Шепелеве и якобы не хотела, чтобы Платон носил его фамилию. Отец Жанны признался, что корит себя за то, что доверился Шепелеву, иначе «она, может быть, еще хотя бы полгода, но прожила бы».

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Kp.ru
Автор:Евгений Ширяев
Теги:
Жанна Фриске
Дмитрий Шепелев
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