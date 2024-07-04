«Любовь не стоит потери уважения к себе»: Саша Стоун и Надежда Сысоева расстались

Блогер Саша Стоун расстался с Надеждой Сысоевой и вышел в свет с новой девушкой. Певица Анна Седокова подтвердила разрыв знаменитостей в соцсети.

3 июля Telegram-канал Светские крошки сообщил о расставании блогера и юмористки. По информации источника, Стоун пришел на открытие кафе с новой девушкой. При этом он не стал раскрывать личность избранницы. На данный момент ни Саша, ни Надежда не комментировали расставание. Зато Анна Седокова, которую юмористка обвинила в соблазнении Стоуна, высказалась об отношениях пары.

Певица заявила, что ей жаль «всех участников этой истории». По словам Анны, ей было понятно, что Саша бросит Надежду после падения рейтингов.

«Бороться нужно было не со мной, поливая меня грязью, а с собой. Девочки, не позволяйте, чтобы парни делали с вами это. Ни одна любовь не стоит потери уважения к себе и беготни за парнем», — высказалась Анна.

Ранее сообщалось, что блогеру Саше Стоуну могут закрыть выезд за границу из-за долга почти в миллион. Подробности читайте в этой новости.

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