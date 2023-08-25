Уже не вместе: супруги Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко разъехались

Футболист Дмитрий Тарасов отдыхает за границей, отправив жену с детьми в Сальск. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог Анастасии Костенко.

В соцсети Анастасия рассказала об отдыхе на родине. В Сальске прошло ее детство, живут родственники, которые всегда рады приезду Костенко. Знаменитость не скрывает радости от нахождения с близкими людьми.

В это время возлюбленный Анастасии находится на Кипре. Дмитрий отправился на курорт вместе с певцом T-Killah. Приятели посетили вечеринку в космическом стиле, ведущим которой стал Иван Ургант.

Отметим, что сам Тарасов предпочитает не рассказывать о своей поездке. Журналисты узнали об отъезде футболиста из страны благодаря блогу его товарища.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов сообщил, что из-за развода с Ольгой Бузовой от него отвернулись многие друзья. Подробности смотрите в этой статье.

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