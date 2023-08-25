Актрисе Чулпан Хаматовой повысили зарплату на 400 евро в Новом Рижском театре. Об этом сообщает Telegram-канал Абзац.

По информации источника, в начале лета 2023 года Новый Рижский театр перезаключил рабочий договор с артисткой. В результате этого у Чулпан изменилась сумма ежемесячного заработка. Теперь вместо 800 евро она получает 1200 вместе с учетом рабочих часов в театре, репетиций и гастролей.

Кроме того, Хаматова имеет дополнительные выплаты за каждый сыгранный спектакль, опыт и медийность. На данный момент у актрисы запланированы участия в двух постановках. Речь идет про «Страну глухонемых» и моноспектакль «Post Scriptum».

Несмотря на повышение заработка, Хаматова регулярно жалуется на безденежье. По словам знаменитости, после отъезда из РФ ее уровень жизни сильно изменился.

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