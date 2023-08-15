«Врагами стать легко»: появились новые подробности громкого развода Тарасова и Бузовой

Дмитрий Тарасов сообщил, что из-за развода с Ольгой Бузовой от него многие отвернулись. Футболист поделился откровением в эфире шоу «Родина Медиа».

Во время нового интервью Дмитрий поинтересовался у певца T-Killah, почему он поддержал его после развода с Ольгой. Спортсмен утверждает: на тот момент от него отвернулись все друзья. Вот почему поступок музыканта его крайне удивил. К слову, ответ артиста не заставил себя ждать.

По воспоминаниям T-Killah, он действовал по зову совести. Певец не понаслышке знает о бракоразводном процессе, поэтому ему хотелось поддержать приятеля в непростой период. При этом знаменитость раскаивается в том, что он не сумел найти нужные слова для Бузовой.

«В нынешнем возрасте я бы смог найти слова и для тебя, и для нее, чтобы вы мирно разошлись. Врагами стать легко, а найти мудрость для полюбовного расставания — надо уметь», — цитирует StarHit высказывание артиста.

По мнению певца, после развода экс-супруги получили то, о чем мечтали: Ольга — популярность и успешную карьеру, Дмитрий — крепкий и счастливый брак.

Ранее Дмитрий Тарасов пошутил о разводе с Анастасией Костенко и о новой свадьбе с любовницей. Подробности смотрите в этой статье.