Уже не в США: где находится и чем занимается Данила Козловский

38-летний актер Данила Козловский выступил со спектаклем в театре Австрии. Поклонница Козловского поделилась кадрами с выступления в соцсети.

Как сообщают СМИ, после громкого скандала актер редко появляется в России. Отмечается, что Данила обосновался в США, где проживают его экс-возлюбленная и дочь. Несмотря на отъезд из страны, Козловский продолжает заниматься творчеством. В конце 2023 года он анонсировал гастрольный тур по Европе со своим спектаклем. В анонсе мероприятия сказано, что актер не только исполнит трогательные песни, но и поделится личными историями.

«Личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами и ироничный взгляд на себя», — написано на афише спектакля.

Недавно выяснилось, что актер уехал из США и выступил в Австрии. Его поклонница не только поделилась кадрами с мероприятия, но и оставила восторженный отзыв. Девушка отметила, что смотрела постановку на одном дыхании.

Ранее сообщалось, что Данилу Козловского и Ксению Раппопорт удалили из титров «Летучего корабля». Подробности смотрите в этой новости.

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