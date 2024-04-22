46-летний телеведущий Иван Ургант вернулся на сцену после бойкота. Об этом сообщает Telegram-канал Антиглянец.

В распоряжении источника оказались кадры с вечеринки Ксении Китаевой, на которых был замечен Иван Ургант. Телеведущего пригласили на мероприятие не только как гостя, но и как артиста. На ролике запечатлено выступление Ивана с коллективом Grisha Urgant. Группа вышла на сцену и исполнила несколько песен. Отмечается, что публика с восторгом отреагировала на выступление Ивана.

«Иван Андреевич у Ксюши Китаевой очень душевный, ждем его возвращения хотя бы в качестве певца», — заявил источник.

Напомним, что весной 2022 года передача Ивана исчезла из эфира ТВ, а сам Ургант отказался от светских мероприятий.

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