Данилу Козловского и Ксению Раппопорт удалили из титров «Летучего корабля»

Актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт удалили из титров фильма «Летучий корабль». При этом из самой кинокартины сцены с ними не вырезали. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В Москве 19 марта состоялась светская премьера новой киносказки режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль», которая еще с начала года попала в скандал из-за участия в ней актера Андрея Бурковского, уехавшего в США. Однако, несмотря на это, ленту все-таки допустили до больших экранов. И уже с 21 марта ее смогут посмотреть зрители в кинотеатрах страны.

В фильме, кроме оскандалившегося Бурковского, снялись и Данила Козловский с Ксенией Раппопорт. Звезда «Экипажа» сыграл роль разнообразных Бабок-ежек, а его коллега – одну из цыганок. Правда, на финальном монтаже ей «надели» маску при помощи графики, поэтому узнать ее довольно трудно. Обоих в сказке оставили, вот только их имена в титры включать не стали.

Напомним, что создатели картины выступали перед премьерой с заявлением, что съемки были завершены еще до февраля 2022 года. И из-за того, что некоторые участники каста негативно высказывались о спецоперации, в последствии пришлось переснимать некоторые сцены и вновь заниматься монтажом. Поэтому версия, которую зрители увидят 21 марта, сильно отличается от того, что было изначально.

Ранее режиссер Алексей Учитель впервые заявил, что гордится 31-летним сыном Ильей за работу над фильмом «Летучий корабль».