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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 мая 2024, 13:51
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Уже не в России: в Сети рассекретили местонахождение Леонида Агутина

Певец Леонид Агутин уехал из России после выпуска совместного хита с Пугачевой.
Уже не в России: в Сети рассекретили местонахождение Леонида Агутина

© Starface.ru

Певец Леонид Агутин уехал из России после выпуска совместного хита с Аллой Пугачевой. Модель Виктория Лопырева рассекретила местонахождение артиста в соцсети.

Как выяснилось, артист проводит майские праздники в ОАЭ. Агутин приехал в Дубай, чтобы выступить перед местной публикой. Один из концертов прошел в элитном отеле, где сейчас отдыхает Виктория. В ее блоге появились кадры, на которых она танцует под хиты Леонида.

«Лучший! Помню концерт Лени в «Юбилейном» в Сочи много лет назад. Тогда он был абсолютно «босоногий мальчик», а я — маленькая школьница, которая знала каждую песню наизусть, как и сейчас», — написала модель.

Отмечается, что билеты на концерт Леонида было трудно достать.

Певец уехал из России после выхода хита Аллы Пугачевой. Леонид написал для коллеги песню «Я плачу» о жертвенной любви и страданиях.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Леонид Агутин стал реже выступать из-за возраста. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Алла Пугачева назвала фаворитку из шоу «Голос».

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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