«Уже не тот возраст и статус»: что происходит с карьерой Леонида Агутина

Леонид Агутин построил успешную карьеру в шоу-бизнесе. За годы на эстраде он создал множество песен, ставшими народными хитами. Однако за последние несколько лет число его выступлений сократилось, а сам Агутин перестал появляться в медийном пространстве. Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что Леонид отказался от «бешеного графика» из-за возраста. Он поделился мнением с изданием «Страсти».

«Агутин отказался от бешеного гастрольного графика просто потому, что уже не молод. Очевидно, что Леонид принял решение в пользу сокращенного графика. Возможно, у него есть какие-то выступления либо с Анжеликой Варум, либо сольные. На корпоративах можно заработать больше», — высказался Евгений.

По мнению Бабичева, в творчестве Леонида «нет простоя». Евгений отметил испаноязычный альбом «LA VIDA COSMOPOLITA», который вышел в 2020 году и попал в список на премию «Грэмми». Продюсер считает, что Агутина и его испаноязычную музыку заметили. И это — еще одно достижение артиста.

«Он сейчас не будет выпускать хит за хитом, как было раньше. Агутин — невероятный перфекционист. Он может долго сидеть на студии, чтобы получить результат. Но сейчас Агутин работает так, как ему комфортно. Леонид может себе это позволить с высоты своего опыта. Певец не ушел в тень: он выступает, зарабатывает. Просто это не так заметно. Раньше у него был плотный гастрольный график, съемки и появление на вечеринках, но сейчас уже не тот возраст и статус», — резюмировал Бабичев.