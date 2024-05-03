«Какое счастье»: Алла Пугачева назвала фаворитку из шоу «Голос»

Алла Пугачева похвалила певицу Садковскую из шоу «Голос», которая спела ее хит. Об этом она написала в своих соцсетях.

Алла Пугачева, похоже, следила за последним сезоном шоу «Голос». Иначе как объяснить то, что уже второй пост в своих соцсетях она посвящает участникам этого телепроекта? Несколько дней назад она похвалила финалиста проекта Георгия Русских из Тверской области, который занял второе место.

Теперь же Примадонна выложила скриншот выступления Анастасии Садковской. Девушка дошла до финала, но не прошла в суперфинал. На одном из этапов подопечная Антона Беляева исполнила песню Пугачевой «Мимоходом».

«Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!» — прокомментировала выступление Пугачева.

Впрочем, в комментариях отметился Сергей Пенкин, которому выступление Садковской не понравилось.

«Ну это не пение, а быстрое пропевание. Песню надо прожить и пропеть», — написал он.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак высказалась про свой фильм с «разоблачением» Пугачевой.