Певица Катя Лель заявила, что знает дату своей смерти. Об этом она призналась на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

Катя Лель рассказала Утяшевой, что во время поездки на Бали она попала к брахману — они служат духовными наставниками в семьях большинства каст высшего или среднего статуса.

По словам Лель, он по пальмовым ветвям смог считать ее будущее вплоть до последних дней жизни.

«Мне повезло, что моя дата рождения оказалась у него, на Бали. Естественно, он получает информацию о тебе, говорит о твоей жизни, спрашивает, хочешь ли ты узнать, когда ты покинешь этот земной план. Я ответила — да, хочу», — рассказала она.

Однако конкретной даты Лель не озвучила. Вместо этого она заявила, что еще будет нянчиться с правнуками.

«Я еще увижу внуков, даже правнуков. И еще не один хит запишу — даже много», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель собирается провести майские праздники на Мальдивах.