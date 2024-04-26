Стас Барецкий придумал новое применение дворцу Аллы Пугачевой

Барецкий собирается организовать в замке Аллы Пугачевой тюрьму для иноагентов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Еще недавно Стас Барецкий заявлял, что замок Аллы Пугачевой, который он якобы приобрел, будет перестроен под морг. Однако теперь планы у шоумена резко изменились. Барецкий заявил, что планировка здания лучше подойдет для тюрьмы.

«Не знаю для чего Алла Борисовна это делала, но, видимо, были, может, идеи на тюрьму, не знаю, может, для каких-то артистов, конкурентов. Там очень большие помещения, подвалы, позволяют делать тюрьму», — рассказал он.

Шоумен планирует организовать для заключенных, которыми станут артисты-иноагенты, специальный актовый зал со сценой.

«Они же все равно делать ничего не будут, только ныть, писать жалобы и просить добавки. А у нас как бы заниматься творчеством, — и пожалуйста. Только патриотическим», — заявил он.

Барецкий также добавил, что лично будет охранять заключенных.

Ранее мы писали о том, что Стас Барецкий готов жениться на Пугачевой и продать ей замок в Грязи.