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Опубликовано 21 мая 2024, 09:26
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Уже не в Грузии: куда уехала оставшаяся без мужа Альбина Джанабаева

45-летняя певица Альбина Джанабаева живет в Испании без мужа Валерия Меладзе.
Уже не в Грузии: куда уехала оставшаяся без мужа Альбина Джанабаева

© Starface.ru

45-летняя певица Альбина Джанабаева живет в Испании без мужа Валерия Меладзе. Альбина раскрыла место, где проживает, в соцсети.

Джанабаева намекнула на переезд. В ее блоге появились фото дома, интерьер которого отличается от подмосковного особняка. В Сети предполагали, что артистка уехала в Грузию, однако домыслы оказались ошибочными. Как выяснилось, Альбина обосновалась в Испании. Там она организовала съемку с местным фотографом на морском побережье. Супруга Валерия поделилась новыми снимками в соцсети.

«Мы проболтали с Альбиной всю дорогу, носились со стулом по пляжу и скалам, смеялись и отсняли много образов», — рассказал фотограф о работе с Альбиной.

По данным СМИ, муж Альбины редко появляется дома. Причиной этого стали постоянные гастроли. После скандала в России Меладзе пытается заработать на частных выступлениях за рубежом.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что происходит с карьерой Валерия после громкого скандала. Подробности читайте в этом материале.

Также сообщалось, что мечтающая стать мамой Анна Семенович раскрыла свой диагноз.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса
Валерий Меладзе