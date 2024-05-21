Уже не в Грузии: куда уехала оставшаяся без мужа Альбина Джанабаева

45-летняя певица Альбина Джанабаева живет в Испании без мужа Валерия Меладзе. Альбина раскрыла место, где проживает, в соцсети.

Джанабаева намекнула на переезд. В ее блоге появились фото дома, интерьер которого отличается от подмосковного особняка. В Сети предполагали, что артистка уехала в Грузию, однако домыслы оказались ошибочными. Как выяснилось, Альбина обосновалась в Испании. Там она организовала съемку с местным фотографом на морском побережье. Супруга Валерия поделилась новыми снимками в соцсети.

«Мы проболтали с Альбиной всю дорогу, носились со стулом по пляжу и скалам, смеялись и отсняли много образов», — рассказал фотограф о работе с Альбиной.

По данным СМИ, муж Альбины редко появляется дома. Причиной этого стали постоянные гастроли. После скандала в России Меладзе пытается заработать на частных выступлениях за рубежом.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что происходит с карьерой Валерия после громкого скандала. Подробности читайте в этом материале.

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