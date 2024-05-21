«Прописали наш препарат»: мечтающая стать мамой Семенович раскрыла свой диагноз

Певица Анна Семенович сообщила, что сильно похудела из-за своего диагноза. Артистка рассказала о здоровье в эфире шоу «Звезды сошлись».

В студии ТВ Анна призналась, что сбросила вес из-за препарата для больных сахарным диабетом. Как выяснилось, она принимает его по наставлению врача. У Семенович выявили инсулинорезистентность. По словам певицы, из-за диагноза она долго не могла похудеть. Семенович мало ела, занималась спортом, но вес не уходил.

«Прописали наш российский препарат, который помогает людям с инсулинорезистентностью наладить здоровье. Самим себе не надо ничего прописывать — идите к доктору, сдайте анализы. У меня стал уходить вес — и это прекрасно», — рассказала знаменитость.

По словам Анны, после приема лекарства женщины легко беременеют, а материнство — цель певицы на ближайшее время. Также Семенович добавила, что не ощущает на себе побочных эффектов препарата.

«Очень хочу стать мамой в ближайшее время. Пришла к своему гинекологу, и он сказал, что после приема данного препарата женщины беременеют легче, потому что уходит лишний вес», — резюмировала Анна.

Ранее 44-летняя Анна Семенович рассказала, что перепутала пневмонию с простудой. Подробности читайте в этой новости.