Уже не секрет: известно, зачем на самом деле Пугачева возвращалась в РФ
В Твери в студии звукозаписи подтвердили визит уехавшей из РФ Аллы Пугачевой.
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В Твери в студии звукозаписи подтвердили визит уехавшей из РФ Аллы Пугачевой. Об этом сообщает ТАСС.
В ноябре 2023 года стало известно о тайном возвращении Пугачевой в РФ через КПП в Псковской области. Поговаривают, исполнительница хита «Арлекино» приезжала в страну для записи нового альбома. Дело в том, что 3 ноября ее авто было замечено в Твери рядом со студией «Салам».
В беседе с журналистами директор заведения подтвердил визит артистки. При этом он не стал раскрывать всех подробностей встречи.
«Была, да. Это не секрет Полишинеля», — лаконично высказался основатель студии.
Сама Пугачева никак не комментирует свое возвращение в Россию.
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