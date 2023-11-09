Уже не секрет: известно, зачем на самом деле Пугачева возвращалась в РФ

В Твери в студии звукозаписи подтвердили визит уехавшей из РФ Аллы Пугачевой. Об этом сообщает ТАСС.

В ноябре 2023 года стало известно о тайном возвращении Пугачевой в РФ через КПП в Псковской области. Поговаривают, исполнительница хита «Арлекино» приезжала в страну для записи нового альбома. Дело в том, что 3 ноября ее авто было замечено в Твери рядом со студией «Салам».

В беседе с журналистами директор заведения подтвердил визит артистки. При этом он не стал раскрывать всех подробностей встречи.

«Была, да. Это не секрет Полишинеля», — лаконично высказался основатель студии.

Сама Пугачева никак не комментирует свое возвращение в Россию.

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