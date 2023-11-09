Музыкальный критик оценил шансы Аллы Пугачевой на успех в России и на Западе

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предостерег певицу Аллу Пугачеву от премьеры нового мини-альбома, который она могла записать во время своего кратковременного пребывания в России. По его мнению, это не самая удачная идея в настоящее время.

«Если Пугачева считает, что сможет монетизировать свое творчество в России, то это заблуждение. Конечно же, у нее остались рьяные фанаты, которые сотворили из нее кумира. Им будет интересен релиз, но большого распространения он не получит», — сказал Рудченко в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Он также выразил уверенность, что Пугачева не станет продвигать новые песни в интернете, а попытается популяризировать свое творчество за рубежом. По мнению эксперта, концерты за границей навряд ли принесут примадонне успех.

«Когда она выступала на Евровидении, ей удалось занять лишь 18 место. Как минимум это показывает, что ее творчество в западных странах никому не интересно», — заключил Рудченко.

Ранее первый зампред думского комитета по культуре Александр Шолохов заявил, что концерты Пугачевой не будут пользоваться высоким спросом, даже если они состоятся в Москве. По его мнению, никому не захочется смотреть на «престарелую диву». Кроме того, есть законные основания для отмены концертов певицы.