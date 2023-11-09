Осужденный актер Михаил Ефремов получит на юбилей стопку писем и вафельный торт

Осужденный Михаил Ефремов получит на юбилей стопку писем и вафельный торт. Об этом сообщает издание Kp.ru.

10 ноября 2023 года актеру исполнится 60 лет. Несмотря на то, что Михаил находится в тюрьме, праздник у него все же состоится. Как выяснилось, друзья и поклонники Ефремова заранее позаботились о том, чтобы устроить ему торжество. В первую очередь, фанаты Михаила написали ему сотни бумажных писем с теплыми пожеланиями. Также для него заказали вафельный торт.

К слову, друзья Ефремова не остались в стороне. Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Василий Мищенко тоже отправили поздравительные открытки и письма.

Известно, что в день юбилея у артиста ожидается созвон со всеми членами семьи.

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