«Нет шанса»: продюсер поставил крест на карьере Веры Брежневой в России

Продюсер Рудченко заявил, что у Веры Брежневой нет шанса вернуться на сцену в РФ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Вера Брежнева, уехавшая из России после начала СВО, по мнению продюсера Павла Рудченко, уже не вернется на российскую эстраду.

«У Брежневой нет шанса вернуться в Россию. С ее отношением, с тем, что она проводила благотворительные мероприятия, выступала и деньги направляла нашему противнику — она не может быть принята нашим народом после такого. На вере Брежневой в России мы ставим крест», — заявил он.

Рудченко добавил, что певица не сможет монетизировать свое творчество в России, а значит наша сцена для нее фактически закрыта.

Напомним, Вера Брежнева еще живя в России занималась благотворительностью. В 2014 году певица стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы. Она также помогала детям, борющимся с онкологическими заболеваниями.

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