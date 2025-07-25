«Уже на грани»: модель Анастасия Решетова оказалась под капельницей во Франции

Модель Анастасия Решетова сообщила, что тяжело переболела вирусом во Франции. Знаменитость пожаловалась на самочувствие в соцсети.

Анастасия вместе с сыном находится в Сен-Тропе. Как выяснилось, семейный отпуск омрачило серьезное заболевание модели. В личном блоге Решетова показала снимок, на котором ей ставят капельницу. По словам знаменитости, она перенесла вирус. Модель отказалась называть точный диагноз.

«Первый раз болела вирусом, который не отпускал так долго, да еще пришлось пить антибиотики. Чтобы я их выпила, ситуация должна была быть уже на грани. Обычно я быстро восстанавливаюсь и ощущаю симптомы не больше, чем пару дней, но тут что-то гораздо сильнее», — высказалась знаменитость.

По словам Анастасии, сейчас с ней все хорошо. Модель пожелала подписчикам беречь здоровье и укреплять свой иммунитет.

Ранее диетолог Кристина Пришвина заявила, что похудевшая Анастасия Решетова находится в «зоне риска» РПП. Подробности читайте в этой новости.

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