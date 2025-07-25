Элитное жилье Пугачевой на Кипре оказалось под угрозой из-за бушующего пожара

Элитное жилье Аллы Пугачевой на Кипре оказалось под угрозой из-за бушующего пожара. Об этом сообщает «7Дней.ru».

После отъезда из России певица живет либо в Израиле, либо на Кипре. Однако за последнее время Пугачева столкнулась с трудностями: недавно в Израиле обострилась политическая ситуация, а сейчас на Кипре, где находится недвижимость артистки, бушуют пожары. Элитное жилье Пугачевой расположено в Лимасоле, пригород которого пребывает в панике из-за огня.

Известно, что пожар уничтожил уже более 70 жилых домов и около 100 автомобилей. Пока сотрудники спецслужб не могут остановить стихию. Президент Кипра объявил о сложной ситуации и запросил помощь соседних государств.

Отметим, что самой Пугачевой ничего не угрожает. Сейчас она находится в Юрмале, где совсем скоро пройдет фестиваль ее приятельницы Лаймы Вайкуле.

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