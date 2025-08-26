«Уже купили форму»: Филипп Киркоров раскрыл, где будут учиться его дети

Певец Филипп Киркоров сообщил, что его дети 1 сентября пойдут в школу в России. Слова артиста передает «7Дней.ru».

Певец стал гостем фестиваля «Новая волна» в Казани. Выйдя на красную дорожку, Филипп рассказал, как проведет 1 сентября в этом году. Как выяснилось, в этот день Киркоров будет провожать в школу сына и дочь. По словам артиста, наследники почти готовы к учебному году: их собирает крестная и помощница семьи.

«Папа проводит в школу первого сентября. Наконец-таки первое сентября у меня свободно в этом году! В школу пойдут в Москве. Уже купили форму. Я знаю, что помощница занимается тем, что покупает все. Крестная наша занимается этим…», — заявил звездный отец.

Напомним, прошлый учебный год дети Филиппа провели в частной школе в Дубае. По данным СМИ, у дочки певца нередко возникали проблемы с дисциплиной, однако Киркоров не ругал ее и объяснял плохое поведение переходным возрастом.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров оконфузился на сцене из-за бирок на новом пиджаке. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Виктория Исакова поделилась фото с подготовкой дочери Варвары к 1 сентября.