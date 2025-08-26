«Говорит, что я ее обманывала»: актриса Виктория Исакова показала, как дочь готовится к школе

Актриса Виктория Исакова поделилась фото дочери от недавно умершего режиссера Юрия Мороза. В своем Telegram-канале артистка показала Варвару, которая готовится к новому учебному году.

По словам Виктории, девочка выбирает, в чем пойдет на школьную линейку 1 сентября.

«Варя выбирает, в чем пойдет на первое сентября! Говорит, что школу никто не любит, что я ее обманывала, когда говорила, что учиться интересно. Но она обожает свою учительницу и по всем соскучилась. А прийти модной — это же никто не отменял», — написала актриса в своей соцсети.

Напомним, что Виктория Исакова вышла замуж за Юрия Мороза в 2003 году, став его второй супругой. Его первой женой была актриса Марина Левтова.

Дочь Варвара появилась на свет в 2015 году. До этого пара потеряла ребенка, который скончался в возрасте 3 месяцев.

Режиссер Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля 2025 года в возрасте 68 лет.

Ранее мы писали о том, как вдова Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова, почтила память супруга на 40-день после его смерти.