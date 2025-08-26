Филипп Киркоров оконфузился на сцене из-за бирок на новом пиджаке

Певец Филипп Киркоров попал в неловкую ситуацию во время выступления на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» не заметил, что на его пиджаке остались бирки из магазина.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Не Малахов». На кадрах видно, как Киркоров исполняет песню на сцене и несколько раз поправляет не застегнутый на пуговицы пиджак.

В какой-то момент со стороны подкладки показались бирки, которые обычно бывают на новых вещах. Певец заметил это и быстро поправил пиджак.

«Потом обратно в магазин сдадут», - в шутку отметили пользователи.

21 августа в Казани состоялось открытие фестиваля «Новая волна», в ходе которого Киркоров также оказался в центре внимания. Во выступления артист поднимался по движущейся лестнице, не удержался и упал. При этом он не растерялся и продолжал петь.

Ранее сообщалось, что после падения Киркоров собрался с силами и приехал на репетицию второго дня фестиваля. Прихрамывая, он шел за кулисами и встретил Алексея Чумакова, которого несколько дней назад экстренно прооперировали из-за болей в спине. Киркоров прокомментировал встречу словом «покалеченные».