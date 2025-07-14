Уже готова: юная дочь Абдулова хочет вывести отношения с режиссером на новый уровень

18-летняя дочь Александра Абдулова ждет от возлюбленного предложения жить вместе. Об этом сообщает Экспресс газета.

18-летняя Евгения Абдулова рассекретила отношения с режиссером Алексеем Федорцовым, который старше почти в два раза. Пара вместе появилась на премьере сериала «Открытый брак. Акт второй», подтвердив роман. Теперь, как сообщает источник, наследница Абдулова ждет от избранника серьезного шага — предложения жить вместе. Но якобы режиссер не спешит переводить отношения на новый уровень: пока он готов жить только с собакой по кличке Марли.

Известно, что Федорцов никогда не был женат и не имеет детей.

Сами знаменитости не комментировали роман.

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