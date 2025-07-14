Актрису Анастасию Сиваеву заподозрили в разводе после возвращения в соцсети. Подписчики обсудили личную жизнь знаменитости под ее новым постом.

Звезда «Папиных дочек» больше 10 лет вела закрытый образ жизни: она перестала сниматься в кино, вести соцсети и появляться на светских мероприятиях. Теперь же стало известно, что актриса возвращается в продолжение ситкома и стала вновь вести личный блог. Из-за внезапной активности Анастасии россияне заподозрили ее в разводе. Они считают, что от карьеры актриса отказывалась из-за мужа, который против публичности.

«Она развелась, поэтому активность ее повысилась и в соцсети, и в кино. А исчезала она отовсюду именно потому, что вышла замуж», — написали пользователи Сети.

Сама актриса не комментировала подозрения россиян. На данный момент Сиваева находится на Алтае. Правда, в какой компании — неизвестно.

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