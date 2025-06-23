«Мы идеальный вариант»: дочь Евгения Цыганова Полина показала своего нового возлюбленного

Дочь актера Евгения Цыганова Полина впервые показала своего возлюбленного. Избранником 20-летней девушки стал оператор-постановщик Никита Белай.

Полина опубликовала фотографии со своим парнем в соцсети. Колоритные кадры сопровождает объявление о поиске квартиры в Москве, которую пара планирует арендовать для совместного проживания.

«Если вы хотите сдать свою квартиру, в которой 2—3 комнаты, большие окна и есть, где погулять рядом — мы идеальный вариант. Серьезно! Не пьем, не курим, очень чистоплотны и вообще, мы просто котики. Но диваны не грызем! И спим по режиму. Скучные! Самое то, мечта арендодателя», — пишет дочь актера.

О самом Никите Белае пока известно мало. Он крайне редко появляется на светских тусовках. Со своей новой любовью кинооператор мог познакомиться на съемках фильма «Чистый лист», где Полина исполнила главную роль.

Полина является старшей дочерью актеров Евгения Цыганова и актрисы Ирина Леоновой. Всего у пары 8 детей. Они расстались в 2015 году, когда Ирина была беременна 7-м ребенком.

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