«Уже два дня»: врачи приняли важное решение в деле 46-летнего Романа Костомарова

Уже два месяца все внимание публики приковано к Роману Костомарову. Дело в том, что мужчина продолжает отчаянную борьбу за свою жизнь. За время, проведенное в больнице, его медицинская карта пополнилась такими страшными диагнозами, как гангрена, сепсис, инсульт. На днях по Сети ходили тревожные слухи. Поговаривали, Олимпийского чемпиона ждет еще одна ампутация из-за заражения на левой руке. На связь с изданием StarHit вышел инсайдер и рассказал о самочувствии Костомарова.

Выяснилось, что все разговоры о предстоящей операции — домыслы прессы. На самом деле у Романа наблюдается положительная динамика, вот почему медики приняли важное решение по спортсмену. Так, Олимпийского чемпиона отключили от аппарата ИВЛ.

«Да, его сняли с ИВЛ. Два дня как уже разговаривает», — пишет StarHit.

К слову, ни Оксана Домнина, ни друзья фигуриста пока никак не комментировали подобную новость, которая крайне обрадовала его поклонников.

Ранее врач Звонков заявил, что Роману Костомарову могут обрезать руку по локоть из-за синдрома Рейно. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Елена Бережная выразила беспокойство за состояние 38-летней Оксаны Домниной. Высказывание знаменитости смотрите здесь.