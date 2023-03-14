«Можно сойти с ума»: коллеги 38-летней Оксаны Домниной бьют тревогу из-за ее состояния

10 января стало известно госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. С тех пор все внимание публики приковано к Олимпийскому чемпиону. По информации СМИ, за два месяца, проведенных в больнице, мужчина перенес ампутацию стоп и инсульт. Поговаривают, фигуристу может грозить еще одна операция: на этот раз у врачей беспокойство вызывает левая рука Романа. Оксана Домнина довольно редко выходит на связь с журналистами и дает комментарии о самочувствии мужа. Известно, что она все время находится рядом с супругом в больнице. Коллеги и близкие друзья семьи единогласно выразили опасения за состояние самой возлюбленной Костомарова.

Так, на связь с Пятым каналом вышла Елена Бережная. Спортсменка поспешила пожелать Олимпийскому чемпиону скорейшего восстановления и высказалась о переживаниях Домниной.

«Я не знаю, как она там вообще. Можно сойти с ума, наверное. Как она там переживает?» — поделилась беспокойством Бережная.

Поддержать Оксану поспешила и Ксения Алферова. Актриса восхищена стойкостью фигуристки и уверена, что своей любовью она «вытянет» супруга.

Ранее на связь с изданием «Известия» вышел инсайдер и сообщил тревожные новости о Романе Костомарове. Источник информации заявил: «В случае ампутации руки существует риск остановки сердца». Кроме того, он уверяет, что Олимпийский чемпион сильно ослаб и не может даже самостоятельно пошевелиться. Подробности читайте в этой статье.