Чуда не будет: назван опасный синдром, из-за которого Костомарову могут отрезать руку по локоть

Роман Костомаров уже два месяца отчаянно борется за свою жизнь. Известно, что за время, проведенное в больнице, Олимпийский чемпион перенес гангрену, некроз и инсульт. Несмотря на усиленное лечение, недуг не отступает. По последним данным, у медицинских сотрудников вызывает опасение левая рука фигуриста. О том, чем может закончиться история Романа, рассказал врач Андрей Звонков в беседе с порталом «Новосибирск онлайн».

Эксперт предположил, что спортсмен страдает от синдрома Рейно. По словам мужчины, именно этим можно объяснить посинение руки Костомарова, вызванное спазмом сосудов. Вот почему Андрей заявил: в ситуации Олимпийского чемпиона не стоит ждать чудес.

«Чаще всего это заканчивается тем, что людям обрезают руки по локоть и ноги по колено», — высказался Звонков.

К слову, ни друзья Романа, ни его семья пока никак не комментировали сообщение о возможном проведении еще одной ампутации.

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