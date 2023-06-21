«Уже 10 лет»: заподозренная в беременности Виктория Дайнеко раскрыла свой опасный диагноз

В последнее время все внимание публики приковано к Виктории Дайнеко. Дело в том, что пользователи Сети регулярно подозревают певицу в очередной беременности. Устав от подобных обсуждений, экс-возлюбленная Алексея Воробьева решила прокомментировать ситуацию.

В личном блоге артистка заявила о том, что уже 10 лет борется с аутоиммунным заболеванием. Из-за недуга Дайнеко часто отекает, вот почему ее живот «выглядит на четвертый-пятый» месяц беременности. По словам знаменитости, с таким побочным эффектом ничего нельзя сделать.

«Уже 10 лет я переживаю аутоиммунную проблему, и это способствует отекам в районе живота и сложностям со спортом. Перестаньте, пожалуйста, называть меня беременной», — цитирует Газета.Ru высказывание Виктории.

Также артистка добавила: она устала опровергать слухи о своем положении после каждого выхода в свет. Дайнеко призналась, что мечтает вновь испытать радость от материнства, однако она не торопит события.

Ранее певица Виктория Дайнеко пожаловалась на отеки из-за приема гормональных лекарств. Высказывание знаменитости читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Татьяна Навка рассказала о состоянии Романа Костомарова после новости о его нервном срыве.