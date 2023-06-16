Лекарства бессильны: 36-летняя Виктория Дайнеко заговорила о проблемах со здоровьем

Виктория Дайнеко относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Певица ведет активный диалог с публикой и готова обсудить с ней не только профессиональную деятельность, но и личную жизнь. Недавно артистка вышла на связь и сообщила о проблемах со здоровьем.

Как выяснилось, Дайнеко вынуждена принимать гормональные лекарства. С чем подобное связано — экс-возлюбленная Алексея Воробьева не стала уточнять. Вместо этого Виктория пожаловалась на возникшие отеки из-за длительного приема препаратов. Певица уточнила: отказаться от таблеток она не может, поскольку только они способны ей помочь.

«Это ужасно. Другие противовоспалительные мне не помогали, поэтому пришлось обратиться к тяжелой артиллерии. Слава Богу, я лучше себя чувствую, но выгляжу…» — цитирует The Voice высказывание Виктории.

Также Дайнеко добавила: отеки — побочный эффект гормональных лекарств.

Ранее продюсер «Маски» отреагировала на обвинения Виктории Дайнеко и заговорила о предвзятом отношении к певице. Подробности смотрите в этой статье.