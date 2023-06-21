Татьяна Навка рассказала о состоянии Романа Костомарова после новости о его нервном срыве

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. Казалось, что за последние месяцы состояние мужчины улучшилось. Его коллеги регулярно говорили о позитивном настрое Олимпийского чемпиона и предстоящем протезировании. Однако недавно стало известно о том, что у мужчины случился неравный срыв в реанимации. После этого на связь с изданием ТАСС вышла Татьяна Навка и рассказала о самочувствии своего бессменного партнера в танцах на льду.

По словам Олимпийской чемпионки, Роман активно восстанавливается и делает «по две тренировки в день». Также Татьяна подтвердила новость о том, что в скором времени мужчина пройдет процедуру протезирования. У Навки нет сомнений в благополучии предстоящей манипуляции.

«Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо. Динамика положительная. Пусть идет все, как идет», — высказалась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что актер Юрий Батурин заступился за Романа Костомарова после того, как его высмеяла известная певица. Подробности смотрите в этой статье.